Graffiti-vandalisme in Antwerpse Zurenborgwijk: 60 gevels beklad BJS

12 augustus 2019

14u09 12 Antwerpen In de Antwerpse wijk Zurenborg zijn een zestigtal gevels beklad met graffiti. De politie is twee verdachten op het spoor.

Twee verdachten hebben zaterdagnacht tussen 23 en 5 uur een grafittispoor doorheen de Zurenborgwijk getrokken. Zeker 60 panden werden het slachtoffer van de “kunstenaars”.

Op basis van de vastgestelde tags en tekeningen kon een traject worden uitgetekend dat startte aan Berchem Station, om via de Pretoriastraat en de Krugerstraat naar de Plantin en Moretuslei te lopen. Er werd grafitti in verschillende kleuren (wit, zwart, groen, rood, roze...) achtergelaten op gevels, deuren, werfafsluitingen ...

De politie is een onderzoek gestart, waarbij camerabeelden uit de buurt worden gebruikt. Hierdoor komen twee verdachten in beeld, die nog moeten geïdentificeerd worden.

In de Krugerstraat vond het afgelopen weekend het graffiti-evenement Meeting of Styles plaats, waar de spuitbussen die werden teruggevonden en in beslag werden genomen, vrij konden worden gekocht. “Of ze daar ook daadwerkelijk gekocht werden, staat nog niet vast”, zegt de Antwerpse politie.