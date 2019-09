Graanzuiger 19 nog even in Antwerpen voor grote restauratie in Rotterdam ADA

26 september 2019

08u59 9 Antwerpen De historische Graanzuiger 19 is opnieuw even in Antwerpen. Tot en met 21 oktober kan je hem bewonderen in het Bonapartedok. Daarna gaat hij voor twee jaar naar Rotterdam voor restauratie.

In de jaren 1980 verdwenen de laatste Antwerpse graanzuigers. Eén ervan, nummer 19 werd in 1985 aangekocht door het Maritiem Museum Rotterdam. Het was de bedoeling om de Antwerpse graanzuiger te ontmantelen en te gebruiken als wisselstukken om de laatste Rotterdamse elevator te restaureren. Al snel bleek het Antwerpse exemplaar in betere staat te zijn en zo bleef de Antwerpse stadsgraanzuiger 19 bewaard als de enige operationele stoomgraanzuiger in de wereld.

Het MAS en het Maritiem Museum Rotterdam werkten een soort van co-ouderschapsplan uit voor dit schip. De graanzuiger valt onder gezamenlijk beheer en zal de helft van de tijd in Antwerpen, de andere helft in Rotterdam aanmeren.

Maar na een 92-jarige carrière gaat ook een geweldige machine als de graanzuiger wat mankementjes vertonen. Zowel het ponton, de toren, als de elektrische installatie heeft restauratiewerk nodig om het geheel voor de toekomst duurzaam en werkend te houden. Daardoor blijft de graanzuiger vermoedelijk een tweetal jaar in Rotterdam, alvorens opnieuw naar Antwerpen te komen.

De graanzuiger verblijft in het Bonapartedok van 25 september tot 21 oktober. Bezoek is mogelijk tijdens Water-rAnt, het laatste weekend van september. Andere bezoekmomenten staan nog onder voorbehoud.