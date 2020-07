Graanmarkt 13: waar groenten de hoofdrol spelen

Antwerpen

Restaurant Graanmarkt 13 bevindt zich achter de Stadsschouwburg in het hartje van Antwerpen. Topchef Seppe Nobels, bekend van Beste Juniorkok en Jong Keukengeweld, runt er al tien jaar het restaurant waar groenten de hoofdrol spelen. Graanmarkt 13 werd vijf jaar geleden bekroond tot beste groenterestaurant van Vlaanderen door de Groene Gault&Millau. We zijn benieuwd of het die titel nog steeds waard is en brengen een bezoek. Lees hier meer restaurantrecensies.