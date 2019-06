Gps-toestellen geven waarschuwing bij binnenrijden van Antwerpse lage-emissiezone BJS

13 juni 2019

17u24 0

De stad Antwerpen heeft een open databeleid, waarbij ze onder andere geografische data deelt. Coyote Systems Benelux, dat gps-toestellen en mobiliteitsdiensten aanbiedt, integreerde de opengestelde gegevens over de Antwerpse lage-emissiezone (LEZ) in zijn navigatiesystemen. Hierdoor krijgen chauffeurs vanaf nu een waarschuwing via hun gps als zij de zone inrijden.

Op alle Coyote-toestellen en op de iCoyote-applicatie verschijnt vanaf heden een waarschuwing wanneer een voertuig de Antwerpse lage-emissiezone binnenrijdt. Chauffeurs worden in hun eigen taal aangemoedigd om de website www.slimnaarantwerpen.be/LEZ te bezoeken en indien nodig hun wagen te registreren.

Wie de zone inrijdt met een voertuig dat geregistreerd moet zijn, kan dat nog doen tot 24 uur na het binnenrijden. Voor een voertuig dat niet aan de normen voldoet, maar toch de LEZ is ingereden, kan de chauffeur nog diezelfde dag een LEZ-dagpas kopen aan een van de parkeerautomaten in de stad.