Gouverneur vaardigt algemeen vuur- en rookverbod uit voor natuurgebieden in provincie Antwerpen CVDP

20 mei 2020

12u00 2 Antwerpen Vanaf vandaag geldt er een rook –en vuurverbod in de natuurgebieden van Antwerpen. Dat betekent dat kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie verboden zijn en dat ook roken in de natuur bestraft kan worden.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) paste de brandwaarschuwingsindex verleden week aan naar fase oranje voor de provincie Antwerpen. Doordat het erg droog is in onze natuur –en heidegebieden en bossen, is het brandgevaar er groot. Code oranje zal wellicht enige tijd van toepassing blijven, omdat er ook de komende periode weinig tot geen neerslag verwacht wordt. Daarom geldt er vanaf vandaag opnieuw een rook –en vuurverbod in deze gebieden. Omdat het ook elders in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie verboden. Van 3 april tot 4 mei was er al een eerste keer zo’n verbod ingesteld in onze provincie.

Politiebesluit

Bij code oranje is er een hoog brandgevaar. Als er een brand uitbreekt rukt de brandweer versterkt uit met meer materieel en mankracht. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden tijdens fase oranje dagelijks bemand. Om bos –en natuurbranden te voorkomen, kondigt gouverneur Cathy Berx vandaag een politiebesluit af dat een absoluut rookverbod oplegt in de natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen, alsook een verbod om vuur in open lucht te maken.

Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen : “Aan al wie tijdens het lange en zonnige weekend buitenkomt en zal ontspannen in de natuur: doe dat verstandig en op veilige afstand. Heb maximale aandacht voor de maatregen die van kracht zijn wegens het coronavirus en wees extra waakzaam en alert voor vuur in de natuur. Zorg goed voor jezelf, voor anderen, én ook voor onze bossen en heide –en natuurgebieden.”