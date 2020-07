Gouverneur pakt besmettingspiek in Antwerpen-Noord en Borgerhout aan: huisartsen en medisch geschoolde vrijwilligers doen lokale contact tracing Philippe Truyts

18 juli 2020

09u30 0 Antwerpen Huisartsen en vrijwilligers met een medische scholing gaan vanaf volgende week bij mensen die positief testen op het coronavirus zélf een systeem van contact tracing uitrollen. Ze doen dat in het district Borgerhout en de wijk 2060 (Antwerpen-Noord). Dat deelt provinciegouverneur Cathy Berx mee.

Het idee lag afgelopen week al op tafel bij de provinciale crisiscel. Nu de cijfers snel de verkeerde richting uitgaan, wil men op heel korte termijn starten. Berx beklemtoont wel dat de gegevens in de grootst mogelijke openheid aan Zorg en Gezondheid worden bezorgd. Ook de stad Antwerpen zal kunnen rekenen op informatie. “Het is de bedoeling dat huisartsen met de mensen die positief testen gaan praten over hun contacten en hun werk”, zegt Berx. “Pas als dat niet lukt, schakelen we door naar zogenaamde case managers (inspecteurs, red.) die een uitvoerig gesprek aangaan om de bron van de besmetting te weten te komen.”

Vrijwilligers melden zich

Het lokale contactonderzoek moet niet enkel fijnmazigere resultaten opleveren, het kan volgens Berx ook sneller gaan omdat er minder procedures moeten worden gevolgd. “Er hebben zich al een aantal vrijwilligers aangemeld met een medische achtergrond.”

De huisartsen die betrokken zijn bij het provinciaal overleg hebben al hun akkoord gegeven. De gouverneur verwacht dat de andere praktijken snel zullen volgen. Berx houdt de deur open voor gelijkaardige projecten elders in de provincie.

Geneeskunde voor het Volk

Intussen roept PVDA op om de contact tracers die nu in de callcentra zitten lokaal te laten samenwerken met huisartsen. Vlaams parlementslid én huisarts Lise Vandecasteele: “We zien in onze praktijken van Geneeskunde voor het Volk dat het lokaal inzetten van contact tracers een wereld van verschil maakt. Er is meer vertrouwen vanuit de bevolking en er worden meer contacten doorgegeven. Zo kunnen we actief de clusters van besmettingen opsporen.

De laatste cijfers van Geneeskunde voor het Volk in Hoboken spreken boekdelen: liefst een kwart van de coronatesten in de voorbije week vielen positief uit.