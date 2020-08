Gouverneur Caty Berx streng voor vierende spelers Antwerp en Beerschot: “Een gemiste kans om een duidelijk voorbeeld te stellen” ADA

03 augustus 2020

17u01 12 Antwerpen Gouverneur Cathy Berx veroordeelt het gedrag van de spelers van Royal Antwerp FC en Beerschot na de bekerwinst van Antwerp en de kampioenstitel van Beerschot. “Het onverantwoorde gedrag van verschillende voetbalspelers op en rond het veld is helaas een gemiste kans om een duidelijk voorbeeld te stellen voor alle supporters”, klinkt het bij de gouverneur.

“Het voorbije weekend viel er heel wat te vieren in de provincie. Niet enkel waren er de mooie prestaties van de twee grote Antwerpse voetbalclubs, Royal Antwerp FC en K. Beerschot V.A. Ook voor de moslimgemeenschap in de provincie was het een feestelijk weekend: zij vierden de voorbije dagen het Offerfeest, een feest van vreugde, verzoening en aandacht voor armen in de samenleving”, zegt de gouverneur.

Maar de beelden van vierende Antwerp- en Beerschotspelers stuit de gouverneur zwaar tegen de borst. “Dat er afgelopen weekend beelden in de media verschenen van spelers en supporters uit de Antwerpse regio die het niet nauw namen met de maatregelen, betreur ik dan ook ten zeerste en veroordeel ik scherp. Bovendien was het onverantwoorde gedrag van verschillende voetbalspelers op en rond het veld helaas een gemiste kans om een duidelijk voorbeeld te stellen voor alle supporters, voor al onze inwoners.”

De supporters krijgen dan weer een “oprechte pluim” van Berx. “Bovendien deden de - gelukkig beperkte - overtredingen afbreuk aan de zovele supporters die een oprechte pluim verdienen voor hun inzet, hun begrip en voor het opvolgen van de maatregelen. Prettig en vanzelfsprekend om zulke grote clubmomenten ingetogen en in beperkte kring te vieren, is het zeker niet. Daar geef ik me ten volle rekenschap van.”