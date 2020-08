Gouverneur Cathy Berx waarschuwt: “Horeca open tot 1 uur is een bijsturing, géén versoepeling” Patrick Lefelon

12 augustus 2020

17u36 22 Antwerpen Cafés en restaurants in de provincie Antwerpen mogen vanaf vandaag/woensdag weer openblijven tot 1 uur. De avondklok wordt een nachtklok: tussen 1.30 uur en 5.30 uur moet iedereen thuis zijn. Deze nieuwe maatregelen gelden tot 26 augustus. Provinciegouverneur Cathy Berx waarschuwt wel voor overdreven optimisme. “Door de euforie na de vorige versoepelingen is het misgelopen.”



Voor de tweede keer in twee weken tijd stuurt provinciegouverneur haar coronamaatregelen bij. Deze keer zijn de aanpassingen ingrijpender dan vorige week. Toen werd enkel de toepassing van de avondklok (23.30 uur tot 6 uur) in de praktijk afgeschaft omwille van de hittegolf.

Gouverneur Cathy Berx zegt dat die avondklok haar uitwerking op de coronabesmetting niet heeft gemist.

“Voor het eerst sinds lang zit de provincie Antwerpen terug aan een r-factor die kleiner is dan 1. Dat wil zeggen dat een besmet persoon gemiddeld aan minder dan één persoon de besmetting doorgeeft. Voor de invoering van de avondklok was de r-factor gestegen tot 2. Dat was een gevolg van de vorige versoepelingen die in onze provincie veel te snel zijn doorgevoerd.”

De avondklok was een drastische, grofmazige ingreep in de hele provincie. Nu zijn meer lokale cijfers beschikbaar, is er ook meer controle en kunnen de maatregelen dus fijnmaziger worden aangepast. Dit zijn de bijsturingen:

- De avondklok wordt een nachtklok. Iedereen moet thuis blijven tussen 1.30 uur en 5.30 uur, tenzij je voor je werk of een andere essentiële verplaatsing de straat op mag. Cathy Berx: “De nachtklok blijft nodig om het alternatieve nachtleven stil te leggen. Het is nog geen tijd voor feestjes nadat de cafés gesloten zijn. Die feestjes zijn mee de oorzaak geweest van de vorige opstoot van besmettingen.”

- De horeca mag openblijven tot 1 uur ‘s nachts. Per tafel mogen maximum 10 personen plaatsnemen zolang deze mensen onder één dak wonen of tot een bubbel van vijf behoren. Minderjarigen moeten worden meegeteld.

- De horecabazen zijn verplicht de registratie van hun klanten te controleren. “Er is maar één Bart De Wever; geen vijf”, aldus Berx.

- Het mondmasker blijft in de hele provincie verplicht op straten en pleinen, markten en op het openbaar vervoer. De mondmaskerplicht geldt niet op plaatsen en momenten waar de kans op virusopdracht klein is. “Blijf mekaar erop aanspreken”, gaf Berx mee.

- Nachtwinkels mogen geen alcohol verkopen tussen 22 uur en 6 uur ‘s avonds. Zij moeten dus om 22 uur sluiten.

- Alle sport- en cultuurevenementen kunnen weer in de provincie Antwerpen als ze passen binnen een goedgekeurd protocol.

“Spartaanse discipline”

Zowel de kunst- en cultuursector als de horeca zijn tevreden met de bijsturingen. De cultuursector kan weer voorstellingen organiseren volgens strikt opgestelde draaiboeken.

De horeca hoeft de deuren niet meer om 23 uur te sluiten op dagen dat de terrassen zeker met deze warme dagen nog vol zitten.

Woordvoerder Matthias De Caluwé van Horeca Vlaanderen: “Opgelet, de speeltijd is niet aangebroken. Onze horecamensen moeten met een spartaanse discipline deze maatregelen blijven toepassen. Maar laat ons hopen dat Moederdag op 15 augustus een keerpunt betekent waarop wij eindelijk weer iets kunnen vieren en voor een bloemetje naar de winkel kunnen lopen.”