Gouverneur Cathy Berx lanceert ‘uitdaging’: “Bubbel best beperken tot eigen gezin en paar goede vrienden” PhT

24 juli 2020

09u48 0 Antwerpen Bubbels van 15 mensen zijn dan wel nog toegelaten, de Antwerpse provinciegouverneur doet een niet mis te verstane oproep: “Laat ons allemaal samen als inwoners van de provincie een uitdaging aangaan. Het is niet omdat 15 mag dat we dat ook moeten doen. Het zou goed zijn om de sociale contacten buiten het eigen gezin te beperken tot een paar vaste vrienden.”

Cathy Berx nam de voorbije weken al het voortouw om de ontsporende coronacijfers de kop in te drukken. Een voorbeeld daarvan was het initiatief om in een aantal Antwerpse stadswijken de contact tracing in handen te geven van huisartsen. Viroloog Marc Van Ranst prees haar als een ‘daadkrachtig gouverneur’. Nu geeft Berx opnieuw een voorzet die navolging kan krijgen.

“Laat ons (veel) strenger zijn dan toegelaten is. En dan denk ik niet enkel aan de sociale bubbels die je best reduceert tot een paar goede vrienden, maar bijvoorbeeld ook aan het dragen van mondmaskers. Als het ergens druk is, aarzel dan niet, zelfs als het officieel niet verplicht zou zijn op die plaats.”

“Meer afstand in horeca”

Berx vraagt de horeca ook om de tafels zodanig te plaatsen dat er tussen de gezelschappen een afstand van anderhalve meter is. Rug aan rug is geen goed idee. “Verder zijn alle creatieve ideeën welkom.”

De gouverneur roept iedereen op om elkaar geen hand te geven of te kussen en de handen voldoende te wassen. “Tot slot hoop ik dat mensen die positief hebben getest op corona zich echt houden aan thuisisolatie. Vergelijk het met een aidspatiënt die onveilig seksueel contact heeft: die maakt zich schuldig aan slagen en verwondingen.”