Gouverneur Cathy Berx kondigt geen nieuwe maatregelen af tegen corona: “Belangrijkste doelstelling blijft nu volhouden” David Acke

19 augustus 2020

14u47 0 Antwerpen Gouverneur Cathy Berx past de geldende maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 voorlopig niet aan. Wel wil de gouverneur evolueren van strikte maatregelen naar een context waar we gewenst gedrag stimuleren. “We zijn voorbij de focus op handhaving, en we moeten overgaan naar het motiveren van mensen om zich te houden aan de maatregelen.” Volgens de gouverneur is het nu belangrijk dat ervoor gezorgd wordt dat mensen hun gedrag willen aanpassen zodat het virus niet verder verspreid kan worden.

Tijdens een persconferentie heeft gouverneur Cathy Berx meer uitleg gegeven over de stand van zaken in haar provincie wat betreft de coronapandemie. De boodschap was er een van hoop en trots omdat iedereen de maatregelen goed naleeft en dat is ook te zien is in de positieve evolutie van de cijfers.

Aangezien het aantal besmettingen in de provincie blijft dalen, wil de gouverneur opnieuw aansluiting vinden bij de federale maatregelen. “Mensen willen niet dat maatregelen nog eens veranderen. We moeten opnieuw in het nieuwe normaal kunnen stappen. De belangrijkste doelstelling blijft nu volhouden om die vele inspanningen niet teloor te laten gaan en een zo goed mogelijke positie te hebben als we terugkomen van vakantie, opnieuw terug gaan werken, wanneer de scholen open gaan,...”, aldus Berx.

Er zijn nu in de provincie Antwerpen 50 inwoners op 100.000 besmet met het coronavirus. Voor de stad ligt dat wel nog steeds te hoog op 111 per 100.000 inwoners. Dat zijn bemoedigende cijfers die tonen dat de inspanningen lonen Cathy Berx

Spuwincidenten neemt toe

“Het aantal pv’s dat moet worden uitgeschreven, valt heel goed mee”, vindt de gouverneur. Er werden in de periode tussen 9 en 15 augustus 30 pv’s uitgeschreven voor het niet-correct dragen of het niet bij zich hebben van een mondmasker, 9 mensen kregen een proces verbaal voor een inbreuk op de nachtklok. De politie moet vooral in het weekend optreden tegen samenscholingen. “Feestjes tot 5 uur ‘s nachts, met 25 aanwezigen, dat is zeer gevaarlijk voor de verdere verspreiding van het virus”, benadrukt Berx. De gouverneur betreurt dat er een toename te melden valt van spuwincidenten naar politie en hulpdiensten.

Reproductiegetal onder 1

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoeveel mensen een besmette persoon op zijn of haar beurt besmet, is in de provincie Antwerpen gedaald tot 0,73, geeft Berx mee. Vorige week was dat nog 1,02. “Het aantal besmettingen in België daalt en dat komt omdat de besmettingen in provincie Antwerpen daalt. Er werden deze week 500 minder gevallen gemeld dan een week geleden. Op dit moment zijn er in in de provincie Antwerpen 50 inwoners op 100.000 besmet met het coronavirus. Voor de stad ligt dat wel nog steeds te hoog op 111 per 100.000 inwoners”, duidt de gouverneur. “Dat zijn bemoedigende cijfers die tonen dat de inspanningen lonen.”

De druk op de Antwerpse ziekenhuizen schommelt volgens Berx. “Er worden minder mensen ziek, maar diegene die in het ziekenhuis belanden zijn veelal ernstig ziek en worden vaak opgenomen op een afdeling intensieve zorgen”, besluit ze. Op 18 augustus werden in de provincie 103 mensen opgenomen met Covis-19 terwijl dat de dag eerder er nog 73 waren. 35 mensen liggen op intensieve zorgen.