Gouverneur Berx stuurt maatregelen bij; geen aanpassing van avondklok verwacht PLA/ADA/JVN/VTT

04 augustus 2020

17u30 110 Antwerpen Een of meerdere van de bijkomende coronamaatregelen die vorige week woensdag van kracht werden in de provincie Antwerpen worden bijgestuurd. Gouverneur Cathy Berx heeft de pijnpunten vanmiddag besproken met de burgemeesters en geeft woensdagmiddag een persconferentie. Drastische wijzigingen zoals de aanpassing van de avondklok, worden niet verwacht.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Berx zal op de persconferentie een overzicht geven van de epidemiologische situatie in Antwerpen. De politieverordening zal gewijzigd worden, al is het nog niet duidelijk op welke vlakken precies.

Tijdens een videomeeting met burgemeesters dinsdagmiddag toetste gouverneur Berx de pijnpunten af.

“Er is lang gediscussieerd over de activiteiten van sportclubs. Mogen ploegen tot 12 jaar gewoon sporten? Wat mag de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar? Wanneer kunnen de meerderjarigen terug beginnen sporten? Wat is het verschil tussen een bubbel op een sportclub of op een kamp van een jeugdbeweging. Daarover krijgen wij als burgemeester heel veel vragen”, zegt een Kempense burgemeester.

Een Antwerpse burgemeester hoorde ook heel wat bemerkingen over het verplicht dragen van de mondmaskers. “Toch is de situatie in de stad heel verschillend van die in de meeste gemeenten in de rest van de provincie. De gouverneur blijft erbij dat ‘onze politie slim moet handhaven.’”

Avondklok

Tijdens de videomeeting werd er weinig gedebatteerd over de avondklok die sinds vorige week woensdag van kracht is in de hele provincie. Die avondklok geldt voor minimum vier weken. Het ziet er niet naar uit dat de gouverneur voor 26 augustus de voet van de rem zal halen.

“De gouverneur heeft heel wat pistes bewandeld maar ik heb geen idee wat er uiteindelijk zal overblijven”, zegt een burgemeester, “Het advies van expertengroep Celeval kan beslissend zijn.”

Gouverneur Cathy Berx liet dinsdagavond niet in haar kaarten kijken en verwees naar de persconferentie van woensdag voor meer bijzonderheden over het gewijzigde provinciale reglement.

Lees ook: “We kunnen niet tot volgende zomer met bubbel van vijf leven”: is een bredere testcultuur de oplossing? (+)

Lees ook: Jong VLD-er Aimé Schrauwen (26) in het verzet tegen de avondklok: “Een politieman die door de megafoon roept hoeveel minuten je nog hebt om thuis te zijn? Beangstigend als dat normaal wordt” (+)