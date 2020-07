Gouverneur Berx past besluit aan: “Mondmasker tijdens intensief sporten moet niet” Patrick Lefelon

29 juli 2020

16u03 138 Antwerpen Provinciegouverneur Cathy Berx heeft tijdens een persconferentie toelichting gegeven over de extra coronamaatregelen in Antwerpen. Er blijken ook enkele wijzigingen opgenomen in het provinciaal besluit over de maatregelen. Eén van de opvallendste veranderingen: sporten mag dan toch zonder mondmasker, als de activiteit gebeurt op plaatsen en momenten “waar het risico op overdracht bijna nihil is”.



“Wie deze extra maatregelen graag neemt, is eigenlijk niet geschikt voor deze functie”, zo ving Berx vanmiddag aan tijdens het persmoment in het Antwerpse provinciehuis. “Maar wie deze niet neemt, terwijl ze strikt noodzakelijk zijn, is dat evenmin. Het gaat om maatregelen die een grote impact hebben op de vrijheid van mensen.”



Bekijk in onderstaande video de integrale persconferentie:



Op vakantie vertrekken tijdens avondklok mag

Berx verklaarde dat de extra regels voor de provincie Antwerpen intussen gekend zijn, maar wilde extra toelichting geven. En ze kondigde dus ook enkele wijzigingen aan.



Eerst en vooral is er een avondklok ingevoerd in Antwerpen. Er geldt concreet een verbod om de woning te verlaten tussen 23u30 en 6u ’s morgens. “Die regel geldt, behalve voor niet-uitstelbare essentiële verplaatsingen”, verduidelijkte Berx, “zoals verplaatsingen om dringende medische redenen, om naar het werk te gaan of van het werk naar huis te gaan en wanneer je terugkeert uit vakantie of op vakantie vertrekt.”

Iedereen ouder dan 12 jaar moet verplicht een mondmasker bij zich hebben als hij of zij zich in de openbare ruimte bevindt.

Mondmasker bij intensief sporten moet niet

Verder is alleen contactloos sporten toegestaan. Judo of karate mag dus niet.

Bij intensief sporten is een mondmasker niet nodig. “Gelet op het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie dat intensief sporten met een mondneusbedekking ook een gezondheidsrisico inhoudt, moet wie intensief sport geen mondmasker dragen - voor zover en in de mate deze sport of activiteit beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen”, aldus Berx.

“Alleen op uw koersfiets op een desolaat pad; dan hebt u geen mondmasker nodig. U zoeft mensen voorbij”, stelde de gouverneur. “Dat is iets anders als u in peloton fietst. Dan geldt het samenscholingsverbod van tien, en moet men afstand houden.”

Voetbalcompetitie theoretisch verboden

Sporten in groepsverband van meer dan 10 personen boven de 18 jaar is verboden. Dus professionele voetbalwedstrijden blijven theoretisch ook verboden, tenzij het adviesorgaan CELEVAL een advies geeft dat voetbalmatchen geen risico vormen. Dan kan de provinciegouverneur wél toelating geven, zo liet ze optekenen. Maar zo’n positief advies is er voorlopig niet.

Tafels beperkt tot 4 personen

Naar de horeca dan. Cafés en restaurants sluiten zoals bekend om 23u, er is ook een registratieverplichting. “Gegevens van klanten zullen tot vier weken bijgehouden worden voor contactopsporing”, verduidelijkte Berx daarover. In Antwerpen zullen de tafels in restaurants en cafés bijkomend beperkt worden tot vier mensen of tot personen van hetzelfde gezin, liet de gouverneur nog verstaan. En na 22 uur mag er geen alcohol meer verkocht worden om mee te nemen.