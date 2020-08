Gouverneur Berx heft avondklok op vanwege hitte, wel nog strenge handhaving samenscholingsverbod David Acke

07 augustus 2020

15u51 178 Antwerpen Gouverneur Cathy Berx heeft na overleg met de Provinciale Crisiscel en de burgemeesters van de provincie beslist om de avondklok niet langer te handhaven, zodat de Antwerpenaars tijdens de latere uren de nodige verkoeling kunnen zoeken. De strenge handhaving van het samenscholingsverbod blijft wel van kracht.



Om de extreme hitte bovenop de afgekondigde maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 draaglijker te maken, werd in overleg met de Provinciale Crisiscel en de burgemeesters van de provincie beslist om de avondklok nu niet te handhaven zodat de Antwerpse burgers tijdens de latere uren de nodige verkoeling kunnen zoeken. Een sterke handhaving van het samenscholingsverbod blijft wel aan de orde: met meer dan tien personen samenkomen in de openbare ruimte is vanuit virologisch oogpunt vandaag totaal niet te verantwoorden.

“Vanaf morgen heeft het KMI code rood afgekondigd. Een cruciale maatregel bij hitte is voldoende drinken maar ook dat je binnen blijft en ‘s avonds en ‘s nachts verkoeling gaat zoeken.Dat lukt nu niet omwille van de avondklok en daarom heb ik samen met de burgemeesters en de Provinciale Crisiscel beslist de avondklok tijdelijk op te schorten. Dat houdt in dat je tussen 23.30 en 6 uur buiten mag en je dus geen proces verbaal riskeert”, zegt Berx.

“Maar”, zegt de gouverneur er ook meteen bij, “gebruik dat moment om verkoeling te zoeken maar niet om feestje te bouwen. Het blijft ten strengste verboden om met meer dan tien mensen samen te komen. Het zou enorm jammer zijn dat de geleverde inspanningen van de voorbije dagen en weken teniet gedaan worden omdat deze versoepeling aangegrepen wordt om opnieuw massaal te samen te komen en nieuwe besmettingen te veroorzaken.”

Als over enkele dagen blijkt dat het niet handhaven van de avondklok geen manifeste aanleiding geeft tot risicovol en onveilig gedrag, dan zullen we de avondklok ten gronde herevalueren.”

Mondneusmasker

Het juist dragen van mondneusmaskers in de openbare ruimte en elke private maar voor publiek toegankelijk plaats blijft de regel. Het blijft cruciaal om besmettingen te voorkomen. Gouverneur Cathy Berx stelt dat het dragen van mondneusmaskers reeds voor velen een evidentie, een gewoonte en een nieuwe vorm van beleefdheid is en roept op om dit te blijven volhouden. Ook het sluitingsuur van de horecasector blijft in de provincie Antwerpen om 23.00 uur.

Gouverneur Cathy Berx: “Ik roep alle mensen in provincie Antwerpen op om deze aankondiging niet aan te grijpen om feest te vieren of samen te komen. Vermijd drukke plaatsen. Blijf alert voor symptomen bij uzelf en anderen. Doe het voor elkaar, doe het voor onze artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen waarvoor we samen hebben geapplaudisseerd, en voor uzelf. Let er bovendien op dat u tijdens deze warme dagen tijdig en voldoende water drinkt.”