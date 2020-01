Goudstaven, drugs en meer dan 5.000 euro: politie valt binnen bij drugsdealer na verkeersovertreding Jan Aelberts

13 januari 2020

17u07 0 Antwerpen Tijdens een grote politie-actie in Antwerpen liep dit weekend een dealer tegen de lamp. Tijdens een huiszoeking bij de 39-jarige man werden 1,2 kilogram cannabis, 189 gram paddenstoelen, meer dan 5.000 euro cash én twee goudstaven gevonden.

Twee inspecteurs in burger besloten een voertuig te controleren dat een verbodsbord negeerde in de Antwerpse Eikelstraat. Meteen viel het op dat er een cannabisgeur in het voertuig hing en dat de bestuurder tekenen vertoonde van druggebruik. Het voertuig van de 39-jarige man werd gecontroleerd en in een rugzak werden twee verpakkingen met cannabis aangetroffen. Er volgde een huiszoeking bij de verdachte thuis. In totaal werd meer dan 1,2 kilogram cannabis aangetroffen. Er werd ook 189 gram paddenstoelen, 5 335 euro en 2 goudstaven aangetroffen en in beslag genomen, samen met de auto van de man. Tot slot trof de politie ook nog verpakkingsmateriaal en een weegschaal aan. De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Tijdens de controleactie werden nog negen mensen betrapt met drugs op zak. Eén iemand stond geseind met een bevel tot gevangenneming. Er werden ook nog 59 verkeersinbreuken beboet en 27 GAS-boetes uitgeschreven voor allerhande feiten. Eén recent gestolen fiets werd aangetroffen en zal aan de eigenaar worden teruggegeven.