Exclusief voor abonnees Goudsmelters helpen juweliers en gangsters voor 1 miljard euro witwassen Patrick Lefelon

30 januari 2020

18u42 2 Antwerpen De twee zaakvoerders van goudsmelterij Tony Goetz uit Antwerpen zijn veroordeeld tot 18 maanden celstraf voor schriftvervalsing en witwassen. Alain en Sylvain Goetz s kochten in twee jaar tijd oud goud op ter waarde van 1 miljard euro en betaalden die aankopen cash uit aan de juweliers. Zo hielpen zij de witwaswetgeving omzeilen. Ook criminelen konden hun buit ongestoord verkopen bij goudsmelterij Goetz.

Voor de broers Alain (54) en Sylvain (55) Goetz die de goudhandel van vader Tony Goetz in het Antwerpse diamantkwartier in 2001 overnamen is deze veroordeling een smet op hun blazoen. In de lijst van Rijkste Belgen staan zij op plaats 413 met een vermogen van 43 miljoen euro. De twee broers - Sylvain woont in Schilde, Alain in Dubai - waren resoluut voor de vrijspraak gegaan.

