Exclusief voor abonnees Goudsmelters die 2 jaar riskeren, gaan voor vrijspraak: “Zelfs na maanden onderzoek geen enkele aanwijzing van witwaspraktijken” Patrick Lefelon

11 januari 2020

05u55 0 Antwerpen De twee zaakvoerders van goudsmelterij Tony Goetz uit Antwerpen zijn fel in het verweer gegaan tegen de strafeis van 2 jaar cel. De procureur wil de broers veroordeeld zien voor witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. “De FOD Economie heeft maanden gekampeerd bij Tony Goetz, maar vond geen overtredingen tegen de witwaswetgeving. Particuliere goudaankopen vielen toen nog niet onder die wetgeving. Vreemd dat de procureur daar anders over denkt” , stellen de advocaten van Sylvain en Alain Goetz.

Volgende week donderdag velt de correctionele rechtbank in Antwerpen zijn oordeel in het fraudeonderzoek naar goudsmelterij nv Tony Goetz in Antwerpen. De twee zaakvoerders broers Sylvain (55) en Alain (54) Goetz die in 2001 de zaak van hun vader Tony overnamen, staan samen met enkele personeelsleden en een dertigtal Belgische en buitenlandse klanten terecht.

