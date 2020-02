Goods to Give vzw slaat handen in elkaar met Binnenste Buiten en stad: “nog meer kleding voor mensen in kansarmoede” ADA

21 februari 2020

09u02 0 Antwerpen Binnenste Buiten, de sociale kledingwinkel van stad Antwerpen, gaat een nieuwe samenwerking aan met de vzw Goods to Give en met De Kringwinkel Antwerpen. Zo wil de stad meer kleding ter beschikking kunnen stellen aan mensen in kansarmoede.

In zijn sociale kledingwinkel verkoopt Binnenste Buiten nieuwe kleding tegen lage prijzen aan personen met verhoogde tegemoetkoming die actief begeleid worden door een maatschappelijk werker. In de winkel doen de klanten een volledige winkelervaring op: ze kiezen en kopen hun nieuwe kledij zelf aan. “We doen dit niet zomaar, voor toekomstige werkgevers is de eerste indruk van een sollicitant erg belangrijk”, vult schepen Meeuws aan. “Binnenste Buiten besteedt daarom ook aandacht aan hygiëne, styling, presentatie en lichaamstaal bij sollicitatiegesprekken.”

De winkel is voor zijn aanbod afhankelijk van giften van leveranciers. Maar de vraag overstijgt het aanbod. Zo is er meestal een tekort aan schoenen, kledij voor heren en kinderen. Om de sociale kledingwinkel voldoende te bevoorraden met nieuwe kledij gaat de dienst Binnenste Buiten nu een samenwerking aan met Goods to Give vzw en De Kringwinkel Antwerpen vzw.

Goods to Give is een vereniging die de link legt tussen de bedrijfswereld en een netwerk van sociale organisaties die strijden tegen bestaansonzekerheid in België. De vzw zamelt gratis donaties in natura (non-food producten) in, waaronder kleding en hygiëneproducten, en biedt die via een online platform tegen een bescheiden bijdrage aan sociale organisaties. Binnenste Buiten zal via Goods to Give vzw voornamelijk schoenen, jassen en sokken aankopen. Dat zijn kledingstukken waar al een tijdje een structureel tekort aan is.

Burgers of bedrijven die een gift willen doen aan dit sociaal project, kunnen dat nog altijd doen en zijn zeer welkom (rekeningnummer IBAN BE40 0910 1084 8063) (BIC: GKCCBEBB). Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.