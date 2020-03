Goedkope taxicheques voor zorgpersoneel vanwege coronacrisis CVDP

20 maart 2020

18u39 0 Antwerpen De stad Antwerpen zal taxi-zorgcheques ter beschikking stellen aan de zorgsector wanneer het openbaar vervoer niet langer het woon-werkverkeer van het personeel kan garanderen. Dat is een nieuwe maatregel die de stad Antwerpen neemt vanwege de coronacrisis.

De Lijn en NMBS blijven rijden met een aangepaste dienstregeling zodat woon-werkverkeer met het openbaar vervoer nog mogelijk is. Deze aangepaste dienstverlening kan mogelijks worden opgeschort bij verstrenging van de maatregelen tegen het coronavirus. Wanneer het aanbod aan openbaar vervoer niet meer zou volstaan voor het woon-werkverkeer, zal de stad Antwerpen taxi-zorgcheques ter beschikking stellen aan de zorgsector.

1 euro voor de eindgebruiker

Door het invoeren van taxi-zorgcheques blijft de zorg gegarandeerd tijdens de coronacrisis. Zorgpersoneel kan via deze cheques een taxi van en naar het werk nemen tegen een sterk verminderde prijs. Een taxi-zorgcheque is 5 euro waard. De Lijn, de stad Antwerpen, de taxisector en de zorgsector dragen elk 1 euro bij per cheque. Hierdoor betaalt de eindgebruiker maar 1 euro, wat neerkomt op een korting van 80%.

De stad Antwerpen zal de taxi-zorgcheques verdelen via de zorginstellingen, die op hun beurt instaan voor de verdere verdeling naar het zorgpersoneel. Het systeem van taxi-zorgcheques geldt enkel voor zorginstellingen op het Antwerpse grondgebied. Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Het is in de huidige omstandigheden essentieel dat onze zorgverstrekkers vlot naar en van hun werk geraken. Het is hartverwarmend te zien dat De Lijn, de stad Antwerpen, de taxisector en de zorgsector samenwerken om dit te verzekeren.”