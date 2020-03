Goederentrafiek in Antwerpse haven stijgt Jan Aelberts

26 maart 2020

14u31 0 Antwerpen Terwijl de economie in ons land elke dag meer en meer stilvalt, stijgt de goederentrafiek in de havens. Dat blijkt na een overleg van alle spelers in de havensector onder leiding van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Het agentschap en het kabinet van minister van Mobiliteit Lydia Peeters vergaderden woensdag digitaal met onder meer de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Zij benadrukten het belang van het open houden van de Europese grenzen voor transport van goederen. Binnen het goederentransport is er enkel een negatieve impact merkbaar op de zogenaamde ‘roro’, de schepen die auto’s en vrachtwagens vervoeren. Zeebrugge en Oostende merken ook een impact van de opschorting van de cruisevaart.

Over het algemeen stijgt de trafiek van goederen, onder meer omwille van de hoge vraag in de supermarkten, is te horen bij het agentschap. Mogelijk zal de trafiek vanaf nu wel beginnen dalen omdat de productie in ons land stilvalt.

Overleg met Nederland

De taskforce stipte enkele aandachtspunten aan voor de komende dagen en weken. Zo moet er meer overleg komen tussen ons land en Nederland, omdat de coronacrisis er op verschillende manieren wordt aangepakt.

Daarnaast zal worden geprobeerd het gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen in de hele keten op elkaar af te stemmen. Alle partners in de taskforce zullen een gezamenlijk beleid opstellen over de voorschriften bij interactie tussen bemanningen en bezoekers. De nautische autoriteiten moeten een toelatingsbeleid bepalen voor het geval dat een schip met een zieke bemanning wil aanmeren.

“De medewerkers en partners in de nautische en logistieke keten vervullen een cruciale rol”, zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Zij dragen hun steentje bij om voeding, medisch materiaal en essentiële en producten naar onze leveranciers en bevolking te krijgen.”

De taskforce zal vanaf nu elke week samenkomen.