Goed nieuws voor pendelaars en toeristen: Sint-Annaveer blijft varen philippe truyts

24 mei 2019

18u59 4 Antwerpen Goed nieuws voor pendelaars én dagjestoeristen: het populaire Sint-Annaveer blijft dan toch varen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft dat beslist. Er hangt een jaarlijks prijskaartje van 385.000 euro aan.

De gele boten van het Sint-Annaveer varen sinds 2017 tussen Linkeroever en het ponton bij het Steen omdat er werken waren aan de liften van de Voetgangerstunnel. Normaal gezien zou de verbinding in juli worden stopgezet. Maar er is een oplossing gevonden. “Ik ben blij”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “De veerdienst kreeg er steeds meer passagiers bij. Voor pendelaars was het aantrekkelijk: in zes minuten sta je aan de overkant van de Schelde.”