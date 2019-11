Goed nieuws voor Antwerpse diamant: groot lot Congolese stenen wordt hier geveild Philippe Truyts

09 november 2019

12u52 1 Antwerpen Een opsteker voor de Antwerpse diamantsector: Samir Gems organiseert van 14 tot 20 november een eerste tender (veiling) van Congolese diamant. De geschatte waarde van het lot van 350.000 karaat ligt rond 6 miljoen euro. De verkoop wordt gecentraliseerd in het Antwerp World Diamond Centre.

De tender hangt samen met het bezoek aan Antwerpen van Congolees president Felix-Antoine Tshisekedi, twee maanden geleden. Hij wil met zijn nieuwe bewind focussen op meer transparantie en de inkomsten van diamant meer ten goede van de bevolking laten komen. Tijdens het bezoek werd een overeenkomst ondertekend die de directe handelsstromen tussen België en Congo moeten verbeteren.

15 procent voor juwelen

Volgens het internationale nieuwsmedium The Diamond Loupe bestaat het lot diamanten van 350.000 karaat voor 15 procent uit ‘gem’-kwaliteit - diamanten geschikt voor juwelen - en 85 procent industriële kwaliteit. Samir Gems is van origine Indisch, maar het hoofdkwartier is in Antwerpen gevestigd. De ruwe diamanten komen uit mijnen van Sacim, voor de ene helft eigendom van de Congolese staat, voor de andere 50 procent in handen van Chinese investeerders. Samir Gems verwacht dat 100 tot 200 klanten zullen deelnemen aan de veiling.

Congo is de vierde grootste diamantproducent ter wereld in aantal karaat: in 2018 ging het om 16,4 miljoen karaat. De waarde ligt laag: gemiddeld 8 dollar (7 euro) per karaat, de laagste prijs in de wereld.

De voorbije jaren verhandelde Antwerpen - invoer en uitvoer samen - zo’n 200 miljoen karaat aan ruwe diamant. Dat zal in 2019 een heel stuk minder zijn. De sector verkeert wereldwijd in crisis.