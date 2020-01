GO! CVO Antwerpen opent nieuw lesgebouw voor 260 cursisten: “nodig om groeiend aantal cursisten een plek te geven” ADA

28 januari 2020

12u03 0 Antwerpen De Antwerpenaren en cursisten van GO! CVO Antwerpen krijgen er in januari 2020 een nieuwe lesplaats voor volwassenenonderwijs bij. De nieuwe leerplek, met een oppervlakte van 1.100 vierkante meter, telt drie verdiepingen en biedt plaats aan een 260-tal cursisten. Het nieuwe centrum was nodig om tegemoet te komen aan het groeiende cursistenaantal.

Met de nieuwe leslocatie, tussen het Sportpaleis en Park Spoor Noord, komt het centrum tegemoet aan het groeiende aantal cursisten Nederlands als tweede taal (NT2), Tweedekansonderwijs en Vreemde talen. Het nieuwe campusgebouw heeft een uitermate gunstige locatie. De cursisten kunnen de campus makkelijk bereiken met de tram, de bus of zelfs met een Velo van de stad.

Sinds de fusie op 1 september 2019 van vier GO! centra voor volwassenenonderwijs tot GO! CVO Antwerpen, is het cursistenaantal in stijgende lijn. “We bieden momenteel meer dan 60 opleidingen aan voor volwassenen. Het Tweedekansonderwijs en Nederlands als tweede taal zitten in de lift. Steeds meer volwassenen kiezen om alsnog hun diploma secundair onderwijs te behalen. Deze demografische ontwikkelingen dwingen ons onze langetermijncapaciteit te herbekijken”, zegt directeur Eddy Hancké. De stijging is ook te danken aan de flexibiliteit van het volwassenenonderwijs. “GO! CVO Antwerpen streeft naar een leeromgeving waar cursisten hun eigen traject bepalen. Zij kiezen waar en wanneer ze les volgen: overdag, ‘s avonds of thuis. Ook de duur van hun opleiding bepalen ze grotendeels zelf.”

De nieuwe lesplaats in cijfers

- 1.100 vierkante meter verdeeld over 3 verdiepingen

- 260 cursisten en diensten cursistenvoorzieningen

- 3 computerlokalen voor 68 cursisten

- 9 polyvalente leslokalen voor 20 tot 24 cursisten