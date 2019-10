Gloednieuwe studentenclub verenigt ‘burgerlovers’: McDonald’s Antwerpen start #McStudentenClub De praeses krijgt een jaar lang gratis McDonald’s AW

12 oktober 2019

17u46 0 Antwerpen Het nieuwe schooljaar is pas van start gegaan en de studenten in Antwerpen hebben er een gloednieuwe studentenclub bij. Uniek, want niet het feesten of drinken staat centraal, maar wel de liefde voor de hamburgers van McDonald’s.

Amor Burgae Atque Fritae Nostra Lex, luidt de leuze van de studentenclub. En iedereen is welkom volgens franchisenemer Peter Verhelst. Wie lid wordt van #McStudentenClub geniet heel het jaar van unieke promoties.



Om #Trotslid te worden van de #McStudentenClub kunnen burgerlovers zich simpelweg op aanwezig zetten op de Facebookpagina ‘Ik laat me dopen bij McDonald’s’. Promoties, evenementen en acties zijn daar te vinden.

Gratis McDonald’s

Wat de #McStudentenClub doorheen het jaar zal organiseren, hangt af van het praesidium, dat nog verkozen moet worden. De McDo-fans kunnen zich via Facebook nog tot zondag 20 oktober opgeven als praeses, cantor of quaestor. De finalisten nemen het tegen elkaar op in een battle, gejureerd door gerenommeerde Antwerpse studentenclubs. De gelukkigen winnen naast de begeerde titel ook een jaar lang gratis McDonald’s.

McDonald’s Antwerpen telt 9 filialen, op de Keyserlei, Teniersplaats, Meir, Groenplaats en in Aartselaar, Puurs, Burcht, Sint-Niklaas en Wijnegem. Op 28 oktober heeft de officiële huldiging van het eerste praesidium plaats in McDonald’s Meir.