Gloednieuwe parkeertorens aan stadsrand krijgen samen 71 laadpalen voor elektrische auto’s PhT

25 juni 2020

17u51 4 Antwerpen Lantis gaat de drie nieuwe park-and-rides op Linkeroever, Luchtbal en in Merksem uitrusten met 71 laadpunten voor elektrische wagens. Later zou dat aantal kunnen uitbreiden tot 254. Lantis (ex-BAM) is de bouwheer van de Oosterweelverbinding. Daarnaast wordt gezocht naar een bedrijf dat de drie park-and-rides voorziet van systemen voor toegangscontrole, ticketing en camerabewaking.

De eerste van de drie nieuwe park-and-rides (P+R) is het imposante gebouw dat nu verrijst op de Havanasite op Luchtbal. Dat moet gebruiksklaar zijn in het voorjaar van 2021. Er zouden daar 21 laadpalen komen. Tegen de zomer van 2021 volgt de oplevering van P+R Merksem, met 18 oplaadpunten. P+R Linkeroever moet in 2022 afgewerkt zijn. Je zal daar tegelijkertijd 32 elektrische auto’s kunnen ‘voltanken’.

Het aantal parkeerplaatsen bedraagt 1.700 op Luchtbal, 1.500 op Linkeroever en 685 in Merksem. Lantis gaat nu op zoek naar een concessiehouder voor de installatie én de uitbating van de laadpalen. Kandidaten kunnen zich tot 7 september aanmelden.

Eenvoudiger onderhoud

Maar er is meer. Lantis schrijft een prijsvraag uit voor een leverancier die zorgt voor de toegangscontrole, tickets en camerabewaking. “Als we dezelfde uitrusting plaatsen in de drie park-and-rides, vereenvoudigen we het beheer en onderhoud van die sites”, zegt projectmanager Peter Segers. Voor die offerte hebben kandidaten tijd tot 17 september.

De totale investeringswaarde bedraagt 1,1 miljoen euro.

Meer over BAM

Havanasite

Linkeroever

Luchtbal

Luchtbal

Merksem

Oosterweelverbinding

P+R