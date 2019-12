Gloednieuwe IMAX-zaal ingehuldigd tijdens première ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ BJS

18 december 2019

10u11 1 Antwerpen Kinepolis heeft dinsdagavond in het cinemacomplex in Antwerpen een gloednieuwe IMAX-zaal – de eerste in Vlaanderen - geopend. De inhuldiging ging gepaard met de nationale première van ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’, die vanaf woensdag in de Belgische bioscoopzalen uitkomt.

De eerste IMAX-zaal in Vlaanderen heeft 371 zitplaatsen en is uitgerust met de baanbrekende 4K laserprojectie-technologie die filmliefhebbers “de meest scherpe, heldere en levendige” beeldkwaliteit biedt.

“Met deze tweede Kinepolis IMAX-zaal, naast IMAX Brussel, willen we nog meer Belgische filmliefhebbers de kans bieden film in IMAX te beleven”, zegt Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group. “IMAX Antwerpen past in onze strategie om klanten de keuze te bieden tussen verschillende soorten belevingen. We merken dat de klanttevredenheid in premium-zalen zoals IMAX erg hoog is; film kijken wordt er nog een stuk intenser en dat wordt vooral bij actierijke content als een meerwaarde ervaren.”

Inmiddels verkocht Kinepolis in België al meer dan 75.000 tickets in voorverkoop voor de nieuwe Star Wars-film. Voor de voorstellingen van woensdag zijn er in totaal 30.000 tickets gereserveerd.