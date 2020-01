Gloednieuwe evenementenlocatie ‘Avenue’ opent in Antwerp Expo: “Meer internationale beurzen en events aantrekken” Annelin Marien

15 januari 2020

16u37 2 Antwerpen Vandaag werd Avenue voorgesteld, de gloednieuwe evenementenlocatie op de site van Antwerp Expo. Met deze nieuwe locatie van 2.000 vierkante meter richt Antwerp Expo zich tot de eventsector voor de organisatie van bedrijfsevents en congressen. Avenue kadert in het project ‘Antwerp Expo 2.0', een volledige opknapbeurt van de evenementenhal. De afgelopen twee jaar werd al bijna vijf miljoen geïnvesteerd in de vernieuwing van Antwerp Expo.

In de zomer van 2019 begon de bouw van de nieuwe eventlocatie, en vandaag werd Avenue officieel voorgesteld aan pers en genodigden. Avenue is een uitbreiding van hal 4 met 2.000 vierkante meter, met een eigen inkomzone waardoor Avenue volledig autonoom van Antwerp Expo kan functioneren. De hal beschikt daarbij over een unieke ‘black box’, die je kan aanpassen op maat van het evenement. De box kan gebruikt worden als één grote ruimte, of kan onderverdeeld worden in twee of drie verschillende ruimtes met volledig personaliseerbare afmetingen.

Internationale events

“Dit biedt aan de bezoekers van grote manifestaties zoals de Boekenbeurs en het Antwerp Classic Salon meer comfort en belevingsruimte, en is noodzakelijk om grote internationale beurzen en grote nationale en internationale sportevents te kunnen aantrekken die een toegevoegde waarde zijn voor stad Antwerpen en de haven”, zegt Dirk Van Roy, CEO van Easyfairs.

Al sinds eind augustus 2018 werd er heel wat geïnvesteerd in de vernieuwing van Antwerp Expo. Zo werd de 85 meter brede gevel aan de Jan Van Rijswijcklaan volledig vernieuwd, en werd inkomzone 2 binnen gemoderniseerd. De uitbreiding van hal 4 met eventlocatie Avenue kadert ook in dat project. De uitbreiding heeft een dubbele functie: enerzijds kan ze dienen als een uitbreiding van hal 4 waardoor die in totaal 8.000 vierkante meter wordt, anderzijds kan de uitbreiding van 2.000 vierkante meter ook gebruikt worden als de aparte eventlocatie Avenue. (lees verder onder de foto)

Fase 3

Koen Kennis, Schepen voor Toerisme Stad Antwerpen: “De stad en de Antwerpse toeristische sector zijn erg blij met de opening van Avenue, een toplocatie voor internationale en meerdaagse beurzen en evenementen. Dat soort organisaties genereren veel inkomsten en zijn erg belangrijk voor de uitstraling van de stad. Ik zie hier alleen toegevoegde waarde.”

De eerste onderzoeken in het kader van fase 3 van het project Antwerp Expo 2.0 zijn ondertussen volop aan de gang. Fase 3 moet de totale exploitatieruimte op 20.800 vierkante meter brengen, plus een parkeergebouw.