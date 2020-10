Gloednieuw kunstenfestival ‘Project Kunstwijk” zet elk jaar verschillende wijken in de kijker David Acke

13 oktober 2020

11u34 1 Antwerpen RAAK! is de eerste editie van het gloednieuwe kunstenfestival ‘Project Kunstwijk’. Elk jaar zet dit rondreizend festival een andere wijk in de kijker. De primeur is voor postcode 2000. Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober zijn er in de binnenstad expo’s, voorstellingen en workshops in tal van musea en culturele ontmoetingsplaatsen.

Project Kunstwijk: RAAK! nodigt alle Antwerpenaren uit om in de binnenstad een artistiek parcours te volgen in een veilige en aangename sfeer. Fameus vzw stelde hiervoor een boeiend programma samen met dansers, schrijvers, muziek, beeldende artiesten en workshops. Maar liefst 91 artiesten tonen alle bezoekers wat kunst in tijden van corona kan betekenen. Sommigen tonen voor het eerst hun werk, anderen staan op het punt om door te breken of zijn gevestigde waarden die een nieuw terrein ontdekken.

Programma op maat

Op vrijdag 16 oktober wordt het festival feestelijk geopend bij Fameus (Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen). Via een belevingsparcours door de talrijke ruimtes van het gebouw maken bezoekers kennis met het beeldend en performatief werk van de GASTen, de ‘artists in residence’ van Fameus. Dit parcours vormt de rode draad doorheen het festivalweekend en is doorlopend te bezoeken. Tijdens de opening kan je ook al een eerste multidisciplinaire performance bekijken. Op zaterdag 17 oktober verspreidt het festival zich over vier locaties in het historisch centrum van Antwerpen: Museum Vleeshuis, Museum Plantin-Moretus en binnentuin, cultureel ontmoetingscentrum Het Stadsmagazijn en Fameus. De laatste dag, zondag 18 oktober, is een familiedag met originele workshops voor kinderen en een slotvoorstelling.

Meer info en het volledige programma: www.projectkunstwijk.be