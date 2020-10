Gloednieuw gebouw voor Hogere Zeevaartschool in 2022: “Lopen al enkele jaren tegen de limieten van ons gebouw op het Noordkasteel” David Acke

13 oktober 2020

12u42 0 Antwerpen Midden 2020 zullen studenten van de Hogere Zeevaartschool terecht kunnen in een gloednieuw gebouw. Dat komt naast het bestaande gebouw aan het Noordkasteel. Dinsdagochtend legden burgemeester De Wever, schepen De ridden en minister Weyts de eerste steen. “We hebben nood aan bijkomende les- en praktijkruimtes alsook simulatoren om de officieren van morgen op te kunnen leiden”, klinkt het bij de Hogere Zeevaartschool.

De uitbreiding van de campus op het Noordkasteel zal bijkomende infrastructuur bieden voor de maritieme opleidingen die uniek zijn in Vlaanderen en België. Jaarlijks telt de Hogeschool zo een 500 studenten in onder andere de opleidingen Nautische Wetenschappen en Scheepswerktuigkunde. Na drie of vier jaar starten ze aan boord van een schip als officier.

Naast een volwaardige scheepsmotor en verscheidene hypermoderne scheepssimulatoren, zal de campus ook ruimte bieden aan diverse labo’s en praktijkruimtes die zullen voorzien in het curriculum rond onder meer cybersecurity, corrosie en techniek van hernieuwbare brandstoffen. Ook zal de Hogere Zeevaartschool, net als voorheen, ten dienste staan van de gemeenschap.

De fundamenten van het nieuwe gebouw worden in de komende weken gelegd. Midden 2022 zal de bouw klaar zijn. Nadien wordt het bestaande beschermde gebouw gerenoveerd en in ere hersteld. De campus van de Hogere Zeevaartschool zal uiteindelijk, samen met de andere projecten in de buurt (Oosterweelverbinding, Royersluis, droogdokkensite en maritiem erfgoed), mee het maritieme visitekaartje vormen van de stad Antwerpen.

Rowan Van Schaeren, algemeen directeur van de Hogere Zeevaartschool benadrukt de noodzaak van de bouw die nu gestart wordt. “We lopen al enkele jaren aan tegen de limieten van ons gebouw op het Noordkasteel. Het huidige gebouw is prachtig erfgoed waar we terecht trots op zijn. Toch hebben we nood aan bijkomende les- en praktijkruimtes alsook simulatoren om de officieren van morgen op te kunnen leiden. Daarnaast zijn we een ‘centre of exellence’ als het gaat om maritieme knowhow en onderzoek. Dat willen we bestendigen. Onze studenten en alumni zijn stuk voor stuk mannen en vrouwen die van grote waarde zijn voor de ganse industrie. Met een doorgedreven opleiding op zak en de ervaring die ze aan boord van schepen opdoen zijn ze het toonbeeld van hands-on leiderschap. Er is een grote vraag naar deze profielen, zowel binnen als buiten de maritieme industrie.”

10 miljoen euro

Vlaams minister voor onderwijs Ben Weyts zakte af naar de Zeevaartschool om samen met burgemeester De Wever en schepen De Ridder de eerste steen te leggen. “De Hogere Zeevaartschool levert onderwijskwaliteit om fier op te zijn. Onze maritieme diploma’s staan hoog aangeschreven in de hele wereld. Vlaanderen investeert nu 10 miljoen euro, bovenop de gewestwaarborg op de lening van 15 miljoen euro om de Hogere Zeevaartschool meer dan ooit op de kaart te zetten als maritiem expertisecentrum”.