Exclusief voor abonnees Gloednieuw ‘dark kitchen’-concept Casper levert gerechten van Pascale Naessens aan huis Annelin Marien

22 juni 2020

15u48 0 Antwerpen Casper, het gloednieuwe ‘dark kitchen’-concept in Antwerpen, zal niet enkel lasagne, moussaka of vol-au-vent aan huis leveren, maar ook de gerechten van PURE by Pascale Naessens. Een ‘dark kitchen’ is min of meer een webshop voor eten, want Casper werkt enkel met delivery en take-away. Net dát sprak Pascale Naessens erg aan: “Ik vind het een aantrekkelijk idee dat mensen mijn gerechten thuis kunnen eten, net daarom heb ik ook nog altijd geen restaurant.”

Casper opende eind mei in de Scheldestraat in Antwerpen, en noemt zichzelf een ‘dark kitchen’. Het concept waaide over vanuit de UK, waar ‘dark kitchens’ of ‘ghost kitchens’ al een tijdje erg populair zijn. Het concept: géén restaurant, enkel take-away en delivery. “Het heet een ‘dark kitchen’ omdat je je eten pas ziet wanneer het geleverd wordt”, vertelt shopmanager Amerigo Delli Bove. “In veel restaurants is het momenteel hip om een open keuken te hebben, zodat klanten zien hoe hun eten wordt klaargemaakt. Dat is bij ons net omgekeerd: wij hebben géén fysiek restaurant, en werken enkel met take-away en levering. Nu iedereen thuis zat tijdens de lockdown was dit natuurlijk het ideale moment om hiermee te starten, maar het is wel de bedoeling dat dit concept blijft: we willen een trendsetter zijn op het vlak van ‘dark kitchens’ in België.”

