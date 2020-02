Glazenwasser Stephaan Du Lion vraagt hulp om ‘verdrongen’ moorden te herinneren Patrick Lefelon

13 februari 2020

07u30 5 Antwerpen Glazenwasser Stephaan Du Lion herinnert zich bitter weinig van de moorden op Maria Van den Reeck (46) en Eve Poppe (28) uit de jaren negentig. Volgens zijn advocaat heeft Du Lion hulp nodig om die verdrongen herinneringen terug boven te halen. Een ondervraging onder hypnose is echter uitgesloten omdat de verdachte dan zichzelf zou kunnen beschuldigen.

Stephaan Du Lion zit sinds oktober 2018 in de cel voor de moord op Ariane Mazijn in 1992, de conciërge van het gebouw waar hij ruitenwasser was. Wat later besloot Du Lion om met de ­politie te praten en biechtte in één klap naast de moord op Mazijn op dat hij nog drie andere vrouwen ombracht, onder wie dus Eve Poppe, maar ook Maria Van den Reeck (46) in 1994 en Lutgarda Bo­gaerts (28) in 1993.

Donderdagmorgen werden in de politieschool Vesta de moorden op Maria Van den Reeck en Eve Poppe gereconstrueerd. Ook nu bracht het weinig opheldering. Du Lion herinnert zich slechts details. De families van de slachtoffers en hun advocaten konden tegen de middag naar huis, teleurgesteld dat zij amper iets te weten waren gekomen.

Advocaat Christian Clement die Stephaan Du Lion bijstaat, spreekt tegen dat zijn cliënt niet meewerkt aan het onderzoek.

“Mr. Du Lion werkt wél mee aan alle onderzoeken en ondervragingen maar de feiten zijn nu eenmaal zeer lang geleden. Hij heeft zijn herinneringen opgesloten in een kamer in zijn hoofd en raakt die kamer niet meer binnen. Dat is ook frustrerend voor hem. Hij zou niet liever hebben dat iemand hem helpt bij het naar boven halen van die herinneringen.”

Stephaan Du Lion kan niet onder hypnose worden verhoord. Dat is in strijd met het juridische principe dat een verdachte “zichzelf niet mag incrimineren.” Onder hypnose zou Du Lion herinneringen kunnen ophalen aan feiten waarvan de politie hem tot op heden helemaal niet verdenkt.

De politie heeft Du Lion al wel onderworpen aan een “cognitief verhoor”, uitgevoerd door gespecialiseerde politiemensen van de dienst Gedragswetenschappen. Tijdens zo’n ondervraging proberen de speurders met heel gerichte vragen een beperkte herinnering scherper te stellen.

Glazenwasser Du Lion heeft aan de onderzoekers laten weten dat hij nog aan volgende ‘cognitieve verhoren’ wil meewerken.

Advocaat Clement: “Ik begrijp dat het heel frustrerend is voor de families van de slachtoffers die graag meer weten. Maar mr. Du Lion gaat geen zaken beginnen uitvinden om toch maar de zwarte gaten in te vullen. Ofwel herinnert hij zich iets, ofwel niet.”