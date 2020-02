Glazenwasser moet straks twee moorden nadoen in nagebouwde flat Patrick Lefelon

13 februari 2020

07u30 2 Antwerpen Glazenwasser Stephaan Du Lion moet vandaag twee van de vier moorden reconstrueren die hij in begin van de jaren negentig pleegde. In een nagebouwde flat in de politieschool in Ranst moet hij tonen hoe hij Maria Van den Reeck (46) en Eve Poppe (38) doodde.

Du Lion zit sinds oktober 2018 in de cel voor de moord op Ariane Mazijn in 1992, de conciërge van het gebouw waar hij ruitenwasser was. Wat later besloot Du Lion om met de ­politie te praten en biechtte in één klap naast de moord op Mazijn op dat hij nog drie andere vrouwen ombracht, onder wie dus Poppe, maar ook Maria Van den Reeck (46) in 1994 en Lutgarda Bo­gaerts (28) in 1993.

Het Antwerpse gerecht organiseerde al reconstructies van de moorden op Lutgarda Bogaerts en Ariane Mazijn. Tijdens die momenten zei hij zich weinig te herinneren van de moorden zelf, hoewel hij wél nog wist hoe het interieur eruitzag. “Teleurstellend voor de slachtoffers”, reageerde advocaat Jef Vermassen, die de ouders van Eve Poppe vertegenwoordigt, toen.