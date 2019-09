Glazenwasser “compleet verrast” door aanhouding in onderzoek naar 22 jaar oude moord op Eve Poppe Patrick Lefelon

13 september 2019

13u58 10 Antwerpen De 55-jarige glazenwasser Stephane D.L. is nu ook aangehouden voor de moord op Eve Poppe. De 38-jarige vrouw werd op 9 september 1997 dood aangetroffen in haar woning aan de Argentiniëlaan op de Luchtbal. De politie vond dan het levenloze lichaam van de vrouw in de slaapkamer. Het slachtoffer bleek te zijn gewurgd met een touw en vertoonde verschillende messteken in de borststreek. Het destijds gevoerde onderzoek leverde niet de gehoopte doorbraak op.

De verdachte die vanmorgen werd aangehouden, zat al in de gevangenis voor een andere cold case, namelijk de moord op Ariane Mazijn in Antwerpen uit 1992. Stephane D.L. was destijds de glazenwasser van het gebouw waar Ariane Mazijn als conciërge woonde.

Via DNA-onderzoek vond de federale politie nu ook aanwijzingen tegen Stephane D.L. voor de moord op Eve Poppe. Vandaag verscheen hij voor de onderzoeksrechter waar hij zich heeft beroepen op zijn zwijgrecht.

De onderzoeksrechter heeft de vijftiger aangehouden. Volgende week dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer.

Complete verrassing

Advocaten Christian Clement en Seno Devriendt die Stephane D.L. bijstaan, spreken van een volkomen verrassing. “Onze cliënt is vanmorgen uit de gevangenis gehaald en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Daar werd hem meegedeeld dat hij verdacht wordt van de moord op Eve Poppe. Die mededeling kwam als een volslagen verrassing want onze cliënt was daarover nog nooit ondervraagd door de politie. Ook voor meneer D.L. was het even slikken. Hij kreeg enkele vragen voorgelegd maar daar kon hij niet zomaar op antwoorden. Ook wij weten helemaal niets van de aanwijzingen die er eventueel tegen hem zijn in het moordonderzoek op Eve Poppe. Daarom heeft onze cliënt zich op zijn zwijgrecht beroepen, zodat wij de tijd krijgen om het dossier in te kijken en de verdediging voor te bereiden. Aanstaande dinsdag zullen wij meer kunnen zeggen op de raadkamer.”