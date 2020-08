Gitzwarte zomer voor Zoo en Planckendael, maar in kerstperiode wél gloednieuwe lichtfestivals rond dino’s en Alice in Wonderland

Antwerpen

Bezoekers tellen ze in de Antwerpse Zoo en Planckendael sinds corona niet meer met duizenden, maar met honderden. “Een gitzwarte augustus”, zo vat woordvoerster Ilse Segers het drama samen. Maar elke donkere wolk heeft een zilveren rand: in beide dierenparken zal een nieuw lichtfestival de kerst- en nieuwjaarsperiode opvrolijken. Daar zorgt de équipe van China Light voor. Voor Planckendael is dat zelfs een primeur.