Gitaarfestival brengt internationale topmuzikanten naar cc Deurne

Jan Aelberts

13 november 2019

11u58 0 Antwerpen In cc Deurne treden van 15 tot 17 november inspirerende gitaarvirtuozen uit binnen- en buitenland op, tijdens de negende editie van het Antwerpen Gitaarfestival.

Aanstormend talent krijgt de kans om deel te nemen aan de Antwerpen Gitaarfestival Junior & Masters Competitions. 34 kandidaten jonger dan 25 jaar komen uit niet minder dan tien landen naar de stad. Zij proberen een professionele jury te overtuigen van hun kunnen in twee rondes. De winnaars wacht eeuwige roem, een mooie geldprijs en een optreden tijdens het volgende festival in 2020.

Maar het festival biedt vooral zes concerten met de allerbeste akoestische gitaristen ter wereld. Op vrijdag 15 november De opener is de jonge Kroaat Lovro Peretic, winnaar van de competitie van vorig jaar. Vervolgens beklimt het Duitse viool- en gitaarduo Doris Orsan – Johannes Tonio Kreusch het podium. De afsluiter is het Duitse fenomeen Dr. Tilman Hoppstock, ook een componist in residentie dit jaar. Hij brengt barok maar ook werk van Paco de Lucia.

Romantische gitaar

Zaterdag staat in het thema van unieke, originele combinaties, met ruimte voor nieuw repertoire en romantische klassiekers in een origineel gitaarjasje. Trio Csakan 1800 wekt het verloren gegane instrument de csakan, een fluit gesneden uit een wandelstok, terug tot leven. Robert Finster en Ilse Strauss worden bijgestaan door Hans Palier op authentieke romantische gitaar. Later op de avond brengt het beroemde Italiaanse Duo Bandini-Chiacchiaretta in Belgische première Argentijnse passie naar Deurne.

Op zondag heeft het cc de eer om twee Grammy Award-winnende gitaristen te ontvangen. Het gaat om Sergio Assad en zijn broer Odari, die al een halve eeuw het beroemde gitaarduo The Assad Brothers vormen. Zij zorgen met hun unieke composities voor de apotheose van het gitaarfestival. Deze dag is al uitverkocht.

Tickets voor vrijdag en zaterdag zijn wel nog beschikbaar en kosten 20 euro. Meer info via www.antwerpengitaarfestival.be.