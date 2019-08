Gioia (28) leidt mensen met een beperking op tot barista: “Ik wil tonen wat ze in hun mars hebben” Caroline Van de Pol

05 augustus 2019

18u09 16 Antwerpen Binnenkort opent Gioia Petrarca (28) een bar in Antwerpen waarmee ze als sociaal onderneemster een voorbeeld wilt worden. Met Bar Norm zal ze mensen met een beperking de kans geven om mee te draaien op de arbeidsmarkt.

Gioia Petrarca (28) werkte vier jaar lang als opvoedster en ging daarna aan de slag als recruiter. Die ervaring in de zorgsector en op de arbeidsmarkt gaven haar een kritische blik op de maatschappij. Ze zag een grote kloof tussen de arbeidsmarkt en mensen met een beperking. “Er bestaan beschutte werkplaatsen of ateliers met vrijwilligerswerk voor mensen met een beperking, maar ik geloof dat ze vaak meer in hun mars hebben”, vertelt Gioia. Ze droomt al jaren van een zaak waarin ze haar passie, koken, kan combineren met sociaal ondernemerschap.

Barista

Bar Norm wordt een hippe bar om een koffie te komen drinken of iets te eten. Er zal een mix zijn tussen gewone werknemers en werknemers met een beperking. Gioia zal hen opleiden en coachen tot volwaardige barista’s, zodat ze klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt. De producten van Bar Norm zullen zo veel mogelijk uit zorgboerderijen komen.

Als Italiaanse wilt ze ook graag een speciale toets geven aan de bar. “Ik speel met het idee om bijvoorbeeld tapas met Italiaanse invloeden te verkopen”, vertelt ze.

Nederland en Scandinavië

Het logo van Bar Norm zijn twee ruiten die in elkaar blenden. Ze staan symbool voor de gewone arbeidsmarkt en de wereld van mensen met een beperking die gemixt worden. In Nederland en Scandinavië staat het sociaal ondernemen volgens Gioia al verder.

“Men heeft daar bijvoorbeeld ‘Fröbel’, een bar waarbij personen met een beperking klaargestoomd worden voor de reguliere arbeidsmarkt. Gioia wil met haar concept het sociaal ondernemen in Antwerpen stimuleren. “Ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn voor anderen om ook mensen met een beperking in dienst te nemen. Ik wil met mijn bar kunnen tonen dat dat mogelijk is.”

Wil je op de hoogte blijven van de openingsdatum en locatie? Check de Facebookpagina ‘Bar Norm Antwerpen’ en het Instagramaccount ‘bar.norm’.