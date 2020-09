Gilles Magnus was afgelopen weekend succesvol in Belcar en wil komend weekend schitteren in WK voor Toerwagens in Zolder! Joost Custers

10 september 2020

09u30 0

Dit weekend gaat het wereldkampioenschap voor toerwagens van start. In het FIA WTCR, waarvan de kalender grondig overhoop is gehaald, zal Gilles Magnus met zijn Audi RS3 LMS proberen om de kleuren van het RACB National Team te laten schitteren. Voor de eerste wedstrijd van het seizoen, mag Antwerpenaar Gilles Magnus dat meteen doen in Zolder, voor eigen publiek dus!



Voor Gilles Magnus volgt het goede nieuws zich snel op: “Enkele maanden geleden zag het er nog naar uit dat ik een tweede seizoen in TCR Europe of het EK voor Toerwagens zou afwerken”, legt Gilles Magnus uit. “Omdat de coronapandemie alle kalenders grondig heeft veranderd en het wereldkampioenschap (WTCR) nu enkel in Europa zal rijden, hebben de verantwoordelijken van het RACB National Team, Comtoyou en hun partners me voorgesteld om het wereldkampioenschap af te werken. Een heel aangename verrassing, want ik zou pas over een paar jaar op dat niveau raken. En nu kan dat al in amper mijn tweede seizoen. Wat het allemaal wat bijzonder maakt, is dat ik het kampioenschap op Circuit Zolder kan beginnen! Ik had me voor mijn debuut geen mooiere plek kunnen inbeelden. Oorspronkelijk was de seizoensopener op de Salzburgring gepland. Dat Oostenrijkse circuit was het enige van de kalender dat ik niet kende, maar die manche werd geschrapt en vervangen door een weekend op de Limburgse omloop. Moet ik er nog aan toevoegen dat ik dat circuit nogal goed ken? Het asfalt werd wel vernieuwd, waardoor het nu zo vlak als een biljart is. Er ligt geen enkel bultje meer, en de grip is veel en veel beter.”

Rookie Cup als doel

De vertegenwoordiger van het RACB National Team mag dan enthousiaster dan ooit zijn, hij houdt zijn oorspronkelijke doel voor ogen: “Ik ben er me terdege van bewust dat het niveau van het wereldkampioenschap ontzettend hoog ligt. Dit jaar zal ik proberen om me in de kijker te rijden bij de jongeren die nooit eerder een volledig seizoen in WTCR hebben gereden. Het zou fantastisch zijn mocht ik in de Rookies Cup met een zege het seizoen kunnen starten.”

Afgelopen weekend won Gilles Magnus nog de derde race van het Belcar Endurance Championship op het Nederlandse Assen. Magnus gaf in de regen rijles en haalde het met bijna een ronde voorsprong op de concurrentie.