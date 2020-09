Gilles Magnus laat kunnen zien tijdens opener WK Toerwagens op Circuit Zolder. Antwerpenaar klaar voor druk najaar. Joost Custers

14 september 2020

08u00 0

Gilles Magnus en de Audi RS 3 LMS in de kleuren van het RACB National Team behaalden deze zondag tijdens de eerste meeting van het FIA WTCR een tiende en een vierde plaats. Onze landgenoot bewees dat hij over de nodige kwaliteiten beschikt om in dit hoogstaande kampioenschap een belangrijke rol te spelen.

Het wereldkampioenschap voor toerwagens kon onder een Limburgse nazomerzon eindelijk op gang worden getrokken. Zelfs achter gesloten deuren wou Gilles Magnus zijn talent tonen, op een omloop die hij door en door kent. De nieuwe asfaltlaag, pas recent aangebracht, beperkte echter het thuisvoordeel.

“Ik denk dat we over het algemeen genomen tevreden mogen zijn over onze resultaten”, stelde hij na afloop van de tweede race. “Zaterdag geraakte ik in de finale fase van de kwalificaties en kon ik in de Shootout een derde tijd algemeen neerzetten. Op zondag vertrok door het systeem van de omgekeerde grid van op de achtste plaats. In de wetenschap dat de mecaniciens tussen de twee races slechts tien minuten aan de wagen mochten werken, hield ik me relatief rustig. Zonder echt grote risico’s te nemen reed ik als negende rond. Jammer genoeg ging op drie ronden van het eind de brandstofpomp stuk. In de bochten naar rechts viel ik zonder benzine, waardoor de motor stilviel. Uiteindelijk ging ik als tiende over de streep.” Helaas was er onvoldoende tijd om de nukkige pomp te vervangen.

Tweemaal beste rookie

“Dus besloten we om meer benzine in de tank te gieten”, legt Gilles uit. “Dankzij mijn kwalificatietijd startte ik als derde, en al snel wist ik naar de tweede plaats op te rukken, omdat één van de rijders voor me een valse start had genomen en werd bestraft. Op vijf ronden van het eind lag ik nog altijd op die tweede plaats, en was ik er vast van overtuigd dat ik die positie ook tot het eind kon vasthouden. Maar toen stak hetzelfde probleem opnieuw de kop op. Gelukkig werden de twee laatste ronden achter Safety Car afgewerkt, maar ondertussen was ik al naar de vierde plaats teruggevallen. Jammer dat we het podium hebben gemist, maar eigenlijk mag ik niet klagen. Ik denk dat we tegenover de sterke en ervaren concurrentie ons potentieel hebben kunnen tonen. Bovendien was ik bij de Rookies twee keer de beste. Dat belooft voor de volgende races.”