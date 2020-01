Gids & Reisleider en Toerisme Provincie Antwerpen lanceren nieuwe gidsenopleiding: “we kunnen best wat nieuwe gezichten gebruiken” ADA

09 januari 2020

15u22 0 Antwerpen De volwassenenopleidingen Gids & Reisleider van CVO Vitant en Toerisme Provincie Antwerpen slaan de handen in elkaar voor een bijzondere module ‘Gidsen in Scheldeland’. De opleiding is open voor iedereen met interesse voor de regio Scheldeland en die de parels van de streek beter wil leren kennen: het steenbakkerijverleden, kastelen en forten, streekproducten als bier en paling.

“Ik ben heel blij dat CVO Vitant de nascholing ‘Gidsen in Scheldeland’ inricht”, zegt Marc Reyniers, gepassioneerd streekgids én voorzitter van de Gidsenvereniging Scheldeland, die vijftien jaar geleden bij CVO Vitant de opleiding Gids volgde. “Het begon met een klein artikeltje in de krant”, lacht hij: “en nu is het een uit de hand gelopen hobby.”

“Toen ik hier begon in Scheldeland, had de tv-reeks ‘Stille Waters’ voor een enorme boost gezorgd in het gebied”, vertelt Marc: “Veel mensen die dan zijn beginnen gidsen, hebben intussen een zekere leeftijd bereikt. We kunnen best wat nieuwe gezichten gebruiken.” De nieuwe lichting gidsen kan zich alvast verheugen op een aantal bijzondere projecten in de streek. “Als gids moet je je voortdurend bijscholen,” vertelt Marc. “Maar dat is juist zo boeiend, je krijgt ook les van specialisten die je helemaal inwijden in de nieuwste projecten.”

Wil je de nascholing ‘Gidsen in Scheldeland’ volgen? Op de website van CVO Vitant vind je alvast meer informatie. Je bent ook welkom op de infodag voor deze nascholing op maandag 13 januari 2020, doorlopend van 14 tot 20 uur. Ook voor inschrijvingen kun je tijdens de openingsuren terecht bij CVO Vitant.