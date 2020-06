Gids in eigen stad, met UAntwerpen-rector in Galerie Verbeeck- Van Dyck: “Dertig jaar geleden toevallig ontdekt toen ik op tram stond te wachten”

Antwerpen

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag leidt Herman Van Goethem, de rector van Universiteit Antwerpen, ons naar Galerie Verbeeck-Van Dyck in de Wolstraat.