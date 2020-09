Gianni Vermeersch wint Antwerp Port Epic: “Voor Alpecin-Fenix is dit een schitterend weekeinde” Hans Fruyt

13 september 2020

17u01 0 Antwerpen Drie West-Vlamingen veroverden de haven van Antwerpen! De derde editie van de Antwerp Port Epic draaide uit op een strijd tussen Gianni Vermeersch, Stan Dewulf en Baptiste Planckaert. Dit West-Vlaamse trio reed de laatste 25 kilometer samen voorop. Vermeersch sprintte het snelst.

De Antwerp Port Epic is bezaaid met onverharde stroken en kasseiwegen. Tot diep in de finale. Het eerste deel van de wedstrijd werd door een elftal, met amper twee Belgen (Taminiaux en Bouts), gedomineerd. Een vlucht die na een uur koers tot stand kwam en nog voor halfweg voorbij was. Zestig kilometer van de streep liet Gianni Vermeersch, de latere winnaar, zich een eerste keer opmerken. Hij raakte voorop met de Let Emils Liepins en de Nederlanders Danny Van Poppel, Bert-Jan Lindeman en Tim Van Dijke. De pion van Alpecin-Felix ging zelfs even alleen voorop rijden, maar hield snel de benen stil. Twee groepen van een tiental renners keerden terug. Op 25 km van de streep viel de beslissing. Planckaert en Vermeersch gingen op en over de Amerikaan Robin Carpenter die zich had losgerukt. Dewulf pikte aan. Het trio veroverde snel veertig seconden en dikte die bonus aan tot twee minuten.

Offensief

Het trio bestookte elkaar de laatste kilometers niet, maar het tempo ging er twee kilometer van het einde helemaal uit. Planckaert probeerde net na het aansnijden van de slotkilometer zijn gezellen te verrassen, maar Vermeersch reageerde kwiek, zette vroeg aan en hield Dewulf af. Na afloop benadrukten zowel Planckaert als Dewulf dat met Vermeersch de sterkste man won.

“Ik koerste bewust aanvallend, om de wedstrijd nog wat harder te maken”, benadrukte Vermeersch, pion van sportdirecteur Bart Leysen. “Op het einde zat ik ook door mijn beste krachten. Toen we met drie een mooie kloof sloegen besefte ik dat winnen kon. Tijdens de eindsprint dacht ik even dat ik te vroeg was begonnen. Even zag ik een wiel naderen, maar Stan Dewulf kwam niet naast mij. Dan wist ik de zege binnen. Inderdaad, het is voor onze ploeg een schitterend weekeinde. Gisteren met Tim Merlier de eerste zege in een rittenkoers van een World Tour, vandaag mijn overwinning en die van Mathieu van der Poel in de slotrit van de Tirreno Adriatico.”