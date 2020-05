Gezondheidsproblemen voor Antwerps koppel in Marokkaanse lockdown: “Dokter zegt dat we niet langer in deze hitte kunnen leven” Philippe Truyts

28 mei 2020

09u27 1 Antwerpen De situatie voor het Antwerpse koppel zestigers dat al twee maanden in lockdown zit op een Marokkaanse camping wordt met de dag precairder. Rik Laurent (69) had woensdag doktershulp nodig als gevolg van de hitte en de slapeloosheid. De arts leverde een attest af dat de lokale overheid moet overtuigen om een verplaatsing naar een koeler klimaat toe te laten. Over een mogelijke overtocht naar Europa is er nog steeds geen duidelijkheid.

Rik Laurent en Irène Cardinaels vertrokken midden februari in Antwerpen, lang voor het coronavirus toesloeg. Ze waren met hun mobilhome op rondreis in Marokko toen ze op 19 maart te horen kregen dat ze op de camping van het stadje Goulmina moesten blijven. Dat ligt 800 kilometer van de noordkust. Normaal hadden ze begin april naar Europa willen terugkeren om te ontsnappen aan het almaar hetere weer. Maar dat mocht dus niet: de lockdown werd almaar verlengd, recent nog tot 10 juni. Intussen liep de temperatuur in hun kampeerwagen op tot 37 graden.

Vicieuze cirkel

Al op 8 april had het koppel hulp gevraagd aan de Belgische ambassade, maar een oplossing kwam niet uit de bus. Rik Laurent getuigde daar vrijdag nog over: “We zitten in een vicieuze cirkel. Van de lokale overheid mogen we naar Tanger Med (aan de Straat van Gibraltar, red.) rijden. Maar om die toelating te krijgen van zodra er opnieuw ferry’s afvaren, is een attest van ‘uitzonderlijke verplaatsing’ nodig van de Belgische ambassade of het consulaat. Daar wil men dat attest pas afleveren als we een ferryticket kunnen tonen. Maar er zijn enkel boten voor goederen, niet voor reizigers.”

De dokter was duidelijk: als we niet naar een koelere plek konden, zou het met onze gezondheid van kwaad naar erger gaan Rik Laurent

Begin deze week leek er even hoop. De ambassade was bezig met hun dossier en er zou mogelijk plaats zijn op de overzet op 28 mei. Maar er kwam geen toelating om te vertrekken. Woensdag ging het mis. “Na een nieuwe slapeloze nacht met veel gepieker zijn we naar de dokter geweest”, laat Rik Laurent weten. “De dokter was duidelijk: het is onmogelijk om op de camping in Goulmina te leven. Binnen tien dagen kon het wel 50 graden worden. De hitte veroorzaakt slaaptekort, kortademigheid en verlies van eetlust. Als we niet naar een koelere plek konden, zou het met onze gezondheid van kwaad naar erger gaan.”

Hopen op 4 of 5 juni

De arts leverde een attest met zijn advies af. Het document is naar de lokale gouverneur gefaxt. Rik Laurent: “In de namiddag mailde de Belgische consul dat we op de registratielijst stonden voor een mogelijke overzet naar Malaga op 4 juni, gecharterd door de Spaanse consul. Met de hulp van Franse lotgenoten op de camping proberen we ook een plek af te dwingen op een door de Franse consul gecharterde overzet op 5 juni. We wachten op een verlossend telefoontje. Maar waarom kan België dan geen ferry charteren? Dat begrijpen we niet.”

Afgelopen weekend verklaarde het kabinet van Buitenlandse Zaken in Brussel nog dat een vijftigtal Belgen die met auto of mobilhome onderweg waren door de lockdown nog vastzitten in het land.