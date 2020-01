Gezochte verdachte in drugsdossier opgepakt bij verkeerscontrole Sander Bral

08 januari 2020

13u36 0

Bij een verkeersactie heeft de lokale politie dinsdag 43 voertuigen en 47 personen gecontroleerd. Niemand zat dronken achter het stuur. Er waren wel drie bestuurders onder invloed van drugs. Nadat ze een positieve speekseltest hadden afgelegd, werd hun rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken. Eén bestuurder kroop achter het stuur tijdens een lopend langdurig rijverbod. Ook de eigenaar van het voertuig waarmee die reed, kreeg een proces-verbaal wegens het ter beschikking stellen van een voertuig aan een persoon zonder rijbewijs. Eén iemand werd betrapt met een vervallen voorlopig rijbewijs. Een andere leerling-bestuurder reed rond zonder verplichte begeleider en hij had geen extra spiegel en ‘L’ aangebracht. Een bestuurder werd van zijn vrijheid benomen omdat hij nog gezocht werd in een drugsdossier. Er werd een voertuig opgemerkt dat al langer dan een jaar niet over een geldige technische keuring beschikte.