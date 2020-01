Gezocht: vrijwilligers voor het Roefelteam Jan Aelberts

08 januari 2020

Vrijetijdscentrum De Schelde is op zoek naar vrijwilligers om de Roefeldag mee te organiseren.

De Roefeldag is een dag waarop kinderen van 6 tot en met 14 jaar een kijkje kunnen nemen achter de schermen van de ‘grotemensenwereld’. Zo kunnen ze mee helpen in winkels, cafés, bakkers, bij verenigingen en nog veel meer. In 2020 gaat de Roefeldag door op zaterdag 10 oktober.

Het Roefelteam komt maandelijks samen en engageert zich om van de Roefeldag een groot succes te maken. Zo contacteren zij bijvoorbeeld zelfstandigen om deel te nemen, voeren zij promotie voor de Roefeldag, organiseren ze de inschrijvingen en nog veel meer. Zonder dit Roefelteam, is er geen Roefeldag!

Meer info via vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be of op het nummer 03/298.27.30.