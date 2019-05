Gezocht: uitbater voor mobiele horecazaak voor de Belvédère van het Droogdokkenpark BJS

28 mei 2019

17u52 1 Antwerpen De stad lanceert een oproep voor een tijdelijke mobiele drank- en eetgelegenheid met toiletwagen voor de Belvédère van het Droogdokkenpark. Kandidaten kunnen een voorstel indienen tot 7 juni.

In september 2018 opende de Belvédère, een uitwaaiplek en uitkijkpunt in de bocht van de Schelde aan de Droogdokkenweg. Omdat in de buurt van de Belvédère geen faciliteiten aanwezig zijn om iets te eten of te drinken en er geen openbare toiletten zijn, lanceert de stad nu een oproep. Er worden kandidaten gezocht voor een tijdelijke concessie voor een mobiele drank-en eetgelegenheid met toiletwagen tijdens de zomermaanden.

De uitbating loopt van 1 juli tot en met 31 oktober 2019. De mobiel wordt geplaatst op een verhard terrein van 60m² op de Belvédère aan de Droogdokkenweg. Op een deel van de nabijgelegen groenzone (50 m²) mogen losse tafels en stoelen geplaatst worden. De verplichte openingsuren lopen van 14 tot 22 uur (verplicht sluitingsuur).