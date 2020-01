Gezocht: events voor Zomerfabriek van Zomer van Antwerpen BJS

21 januari 2020

Een feestje, concert, vintagemarkt, boekpresentatie of debat? Het kan allemaal in de Zomerfabriek. Voor de editie van 2020 zoekt Zomer van Antwerpen organisatoren om het programma compleet te maken. Geïnteresseerden kunnen hun voorstel indienen tot en met 31 januari.

Zomerfabriek, een onderdeel van Zomer van Antwerpen, geeft opnieuw een groot deel van haar programma uit handen. Van een party, cosy concert of jamsessie tot een workshop, fashionshow of spokenwordvoorstelling: iedereen met een goed idee kan een project voor een event in de Zomerfabriek indienen.

Een jury buigt zich over alle inzendingen en selecteert er twintig. Zit uw idee erbij? Dan krijgt u de keuze uit drie zomerse locaties waar uw project kan plaatsvinden, technische en communicatieve ondersteuning. Tien projecten ontvangen bovendien 500 euro, 10 andere 1.000 euro.

Meer info en inschrijven via zomerfabriek.be