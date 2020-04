Gezocht: coronamedewerker (m/v)! Scheepvaartschool pakt uit met aparte vacature Philippe Truyts

28 april 2020

19u12 2 Antwerpen De Scheepvaartschool op Linkeroever laat niets aan het toeval over bij het heropstarten van de lessen op 15 mei. “We zijn op zoek naar een ‘coronamedewerker’ voor een voltijdse opdracht tot het einde van dit schooljaar”, zegt directeur Roel Buisseret. “De job heeft een medisch en een pedagogisch luik.”

Scholen zijn zich volop aan het voorbereiden op de terugkeer van leerlingen. Scheepvaartschool Cenflumarin (gemeenschapsonderwijs), die zo’n honderd leerlingen telt, pakt het op een bijzondere manier aan. Vanaf 11 mei kun je daar aan de slag als coronamedewerker. “Dat zijn we nog niet eerder tegengekomen als vacature”, klinkt het bij VDAB.

Handen vol

Meer uitleg krijgen we van directeur Roel Buisseret. “Bij ons is er een traditie van intensief overleg met de vakbonden. Die mensen wierpen op dat je iedereen die de school binnen wil, grondig moet checken. Maar dan kwam de vraag wie dat het best kan doen. Nu is het zo dat gezien het hele pakket maatregelen álle personeel, van leerkrachten tot onderhoudsteam, de handen vol zal hebben met zijn eigen job. Je hebt niemand op overschot. En dus vonden we het interessant om een specialist in te schakelen voor alles wat met het naleven van de coronaregels te maken heeft.”

De coronamedewerker zal de temperatuur van iedereen meten en uitleggen hoe je mondmaskers en handschoenen moet gebruiken Roel Buisseret

Voornaamste taak wordt de toegangscontrole, al komt er nog méér bij kijken. Buisseret: “We gaan sowieso een tentje plaatsen dat als een sluis fungeert voor de ingang van personeel en leerlingen. Bezoekers beperken we, maar als het moet, kunnen zij via een aparte toegang binnen. Van iedereen zal de temperatuur worden gemeten. De coronamedewerker zal daarnaast toezien op het naleven van de hygiënemaatregelen en moet ook aan leerlingen kunnen uitleggen hoe ze het best de handen wassen, een mondmasker op- en afzetten en hoe ze handschoenen moeten gebruiken.”

Een leerling die de klas moet verlaten wegens ziekte, zal door de coronamedewerker worden opgevangen.

Veel interesse

De vacature heeft volgens de directeur al flink wat belangstelling gewekt. “Meer dan we ooit in korte tijd op een functie kregen. Wat je nodig hebt? Ten minste een diploma secundair onderwijs én een medische achtergrond. Pedagogische ervaring is een pluspunt, maar geen absolute noodzaak.”

Scheepvaartschool Cenflumarin is vrij uniek. Ze bereidt leerlingen voor op de zee- en de binnenvaart, met TSO- en BSO-opleidingen. Flink wat studenten stromen door naar de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. “Bij de heropstart zullen we ruimtelijk geen probleem hebben met de 15 leerlingen van het zesde jaar TSO en het zesde en zevende jaar BSO. Als nadien meer schooljaren kunnen terugkeren, is ons plan daarop berekend”, besluit Buisseret.

Solliciteren kan via: personeel@descheepvaartschool.be