Gezocht: Antwerpse gezinnen die afval willen verminderen

26 november 2019

11u38 0 Antwerpen 100 dagen lang alles in het werk stellen om minder afval te produceren. Lijkt jou dat een interessante uitdaging? Dan is FC Minder Afval misschien iets voor jou. De stad Antwerpen zoekt namelijk gezinnen die vanaf 27 januari willen deelnemen aan het project waarbij je 100 dagen probeert te leven met minder afval.

Een gemiddeld huishouden in Antwerpen gooit 6,1 kg restafval per week weg. Kan dat nog minder? De stad Antwerpen zoekt gezinnen die de uitdaging willen aangaan. Je ontvangt tips en doet mee aan wekelijkse opdrachten, en probeert zo 100 dagen lang te leven met minder afval. Soms word je gevraagd een foto te maken van je afval, of om alle opengemaakte verpakkingen van één dag te verzamelen en te tellen.

“Stad Antwerpen kiest voor een duurzame toekomst met minder afval en meer hergebruik”, klinkt het. “Dat geldt voor bijvoorbeeld keukenafval, papier, plastic verpakkingen, glas of textiel. Door deze materialen uit het restafval te houden en opnieuw te gebruiken, werken we aan een duurzame, circulaire economie waarin we kringlopen sluiten. Samen werken we aan een afvalvrije samenleving.”

Alle info en inschrijven: www.fcminderafval.100-100-100.be/

