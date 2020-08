Gezocht: 5 fietsbuddies om België te doorkruisen op tweedehands fietsen ADA

Antwerpenaar Arne Vande Sompele (31) komt deze zomer met een wel erg origineel idee op de proppen. De voorbije twee maanden kon hij in totaal zes knutselfietsen in de Antwerpse Kringwinkels op de kop tikken. Nu is hij nog op zoek naar vijf kandidaten om, samen met hem, tijdens het voorlaatste weekend van september op deze fietsen een fietsreis doorheen eigen land te maken.

Bikepacking, het schijnt enorm aan populariteit te winnen. Samen met vrienden, of alleen, eropuit trekken met enkel je rugzak en je fiets. Ook Antwerpenaar Arne Vande Sompele (31) is fan. Alleen doet hij dat niet op een gloednieuwe fiets.

Sleutel- en oplapwerk

De afgelopen twee maanden kocht hij zes knutselfietsen in de Antwerpse Kringwinkels. Fietsen die, met wat opknapwerk, perfect kunnen dienen voor dergelijke tochten. Dat er enig sleutel- en oplapwerk aan vooraf ging kon de jongeman niet deren: “Doordat er de laatste tijd heel wat sociale activiteiten wegvielen, kwam er weer wat ruimte vrij om meer tijd te besteden aan mijn echte passie: sleutelen aan oude fietsen”, vertelt hij. Maar de veiligheid is gegarandeerd. De fietsen werden door Arnes vrienden al aan enkele uitdagende testritjes onderworpen.

Nu wil hij samen met vijf onbekenden, met een tweedehands fiets als bindmiddel, een tocht maken door België. “Toevallige ontmoetingen zijn erg krachtig en kunnen het begin vormen van een mooie vriendschap. Met dit project wil ik het geluk een handje helpen. Om te beginnen hebben we allemaal één ding gemeenschappelijk: de goesting om met vijf anderen en een fiets twee dagen lang op avontuur te trekken.”

Assepoester

“Net zoals bij Assepoester wil ik zo op zoek gaan naar leuke reisgezellen. Wie de fiets past, mag hem een weekend lang gebruiken.” Arne laat zich voor zijn zoektocht helpen door Circuit, een initiatief van De Kringwinkel Antwerpen waar circulaire beleving centraal staat. Wie zich geroepen voelt, kan de fietsen komen uitproberen in de containers van Circuit in d’Herbouvillekaai 19 in Antwerpen door vooraf een mailtje te sturen naar info@circuitantwerpen.be.