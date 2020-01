Gezocht: 100 Antwerpse gezinnen om afvalvrij te leven BJS

15u00 0 Antwerpen De stad Antwerpen is op zoek naar 100 gezinnen die 100 dagen lang zo weinig mogelijk afval willen maken en zo deel willen uitmaken van ‘de schoonste club van Antwerpen’. Tot nu toe schreven al meer dan 500 gezinnen zich in voor de actie ‘FC Minder Afval’. De actie loopt van 27 januari tot en met 5 mei 2020.

De deelnemers aan ‘FC Minder Afval’ krijgen wekelijks verschillende tips en een specifieke opdracht rond afval. Via een platform kunnen ze de (daling van) hun afvalproductie volgen en ervaringen en foto’s met elkaar delen.

Starterspakket

Om de deelnemers een vliegende start te geven, deelt de stad op verschillende momenten en locaties 500 starterspakketten uit. Een juten boodschappentas met herbruikbare verpakkingen zal de deelnemers bijvoorbeeld helpen om hun wekelijkse hoeveelheid restafval aanzienlijk te verminderen.

In het starterspakket zit ook een weeghaak waarmee de deelnemers elke week hun restafval wegen. De resultaten kunnen ze ingeven op www.fcminderafval.be. Zo krijgen ze zicht op het wekelijkse gemiddelde gewicht aan restafval van alle deelnemers. Bovendien kunnen ze dat vergelijken met het gemiddelde van een Antwerps huishouden.

Proefproject ‘100-100-100’

Dat de deelnemers aan de actie een groot verschil kunnen maken, bewees de eerste editie. Van half oktober 2018 tot eind januari 2019 liep het proefproject ‘100-100-100’ in de wijken Antwerpen-Zuid en Nieuw Zuid. Het opzet was om met 100 deelnemende gezinnen 100 dagen lang zo afvalvrij mogelijk te leven. Terwijl een Antwerpenaar gemiddeld 111 kilo restafval produceert in 100 dagen, sloegen de deelnemers erin om dat terug te brengen tot gemiddeld 36 kilo. Dat is maar liefst twee derde minder.

