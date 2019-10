Gezellig huiveren op Geestenfeest in kasteel Boterlaerhof JAA

06 oktober 2019

14u59 0 Antwerpen Er dwalen geesten rond in Deurne. Het district zet op vrijdag 22 november samen met hen een gratis feest op poten: het Geestenfeest. De familiehappening gaat door in Kasteel Boterlaerhof.

Op vrijdag 22 november 2019 hebben ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen een date met de geesten van kasteel Boterlaerhof. Doorlopend zijn er vertellingen, straattheater van Odil & Ottfriedt, een hindernissenparcours in het donkere bos, een waarzegster en magische grime. Creatieve zielen kunnen zich uitleven in de crea-zone. Het Geestenfeest start om 17 uur aan Kasteel Boterlaerhof in Deurne. Inkom is gratis.